50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, imzanın ardından ilk antrenmanına çıkarken teknik ekibini de kamuoyuna açıkladı. Şimşek’in ekibinde Yaşar Işık, Cevdet Göç, Engin Çatır ve Onur Nasuhoğulları yardımcı antrenör olarak yer alacak. Evrensel Heper atletik performans antrenörlüğünü üstlenirken, kaleci antrenörlüğünü ise Kıvanç Bozkurt yapacak.

Altay Yönetiminden TFF Ziyareti

Öte yandan Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmeye yönetim kurulu üyeleri ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin de katıldı.

Altay’ın orta ve uzun vadeli projelerini TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile paylaşan Kanlı, yeni döneme ilişkin destek mesajları aldı. Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu, “Altay ve yönetim kurulu için yeni dönemin hayırlı olması” dileklerini iletti.