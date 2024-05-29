Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde altyapı futbol takımlarımız ve futbol spor okulu organizasyonlarımızla alakalı olarak bazı yanlış yada yanıltıcı söylemler yapılmaktadır. Bilindiği üzere Akademi Ligleri henüz tamamlanmış olup futbol okullarımız ise mevcut sözleşme şartları içerisinde 30.06.2024 tarihine kadar rutin faaliyetlerine devam edecektir. Ayrıca; futbol Altyapımızın daha iyi şartlara kavuşması için gerek camia içinden gerekse camia dışından profesyonellerle mevcut eksikleri gidermek, daha kaliteli eğitimle sporcu yetiştirmek için bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Bunların haricinde herhangi bir kişi ya da kurumla farklı kapsamlarda bir görüşme yada anlaşma yapılmamıştır.”