TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk yarısını düşme hattında 8 puanla tamamlayan Altay, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı ekip, savunma hattının iki önemli ismi Özgür Özkaya ve Kuban Altunbudak ile sözleşme yeniledi. Altay yönetimi, 36 yaşındaki tecrübeli sol bek Özgür Özkaya’nın sözleşmesini 2026 yılına, 22 yaşındaki genç stoper Kuban Altunbudak’ın mukavelesini ise 2027 yılına kadar uzattı.Kulüpte 7’nci sezonunu geçiren Özgür, takım kaptanlarından biri olarak sahada liderlik rolü üstleniyor. Öte yandan, 2’nci sezonunu geçiren Kuban, gelecek için umut vadeden isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

İki oyuncu da 10 maçta oynadı

İlk yarıda her iki oyuncu da 10’ar maçta forma giyerek takıma katkı sağladı. Ancak Özgür Özkaya, ligin 10’uncu haftasında Adana 01 FK karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 maçta görev yapamadı. Deneyimli futbolcu, son olarak Kırklarelispor deplasmanında 78’inci dakikada oyuna girerek sahalara döndü.

