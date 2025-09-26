Altay, 3. Lig 4. Grup’ta oynayacağı Eskişehirspor maçında taraftarlarına özel bilet fiyatları sunarak, İzmir ve Eskişehir arasındaki dostluğu pekiştirdi. Siyah-beyazlılar, kendi taraftarlarına 35 TL, Eskişehirspor taraftarlarına ise 26 TL’lik biletler sundu.

Altay, taraftarlarına özel bilet fiyatları sunuyor

Altay, 3. Lig 4. Grup’ta 4. hafta mücadelesinde pazar günü Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma için Altay yönetimi her iki takım taraftarına özel bilet fiyatları belirledi. Siyah-beyazlılar, İzmir’in plaka numarasını temsilen kendi taraftarları için maraton tribünü bilet fiyatını 35 TL olarak belirlerken, misafir taraftarlar için ise Eskişehir’in plaka numarasına ithafen biletleri 26 TL olarak satışa sundu.

Kulüp, dostluk mesajı verdi

Altay kulübünden yapılan açıklamada, “Taraftarlarımızın yoğun talebi ve küllerinden doğarak gelen köklü kulüp Eskişehirspor Kulübü taraftarları için, bilet fiyatlarını bu müsabakaya özel şehirlerimizin plakası yaptık. Kazanan gönüllerdeki dostluk olsun” ifadelerine yer verildi.

Diğer tribün fiyatları

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak karşılaşma için numaralı tribün biletleri 240 TL, VIP tribün ise 750 TL ve 1250 TL’den satışa sunuldu. Altay ve Eskişehirspor taraftarları, bu özel bilet fiyatlarıyla stadyumda birbirleriyle dostça bir mücadele izleme fırsatı bulacak.