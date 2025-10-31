Altay, eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA’dan yeni bir dava dosyası daha aldı. Başkan Sinan Kanlı, 500 bin Euro’luk yeni dosyayla birlikte kulübün kritik bir döneme girdiğini açıkladı.

Altay’a FIFA’dan bir dava daha

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta son haftalarda aldığı sonuçlarla düşme hattından uzaklaşan Altay, bu kez sahadaki değil, FIFA’daki dosyalarla gündemde.

Kulübün eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA’dan yeni bir dava dosyası geldi.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, “Kulübümüze 500 bin Euro’luk yeni bir borç dosyası daha geldi.

Acil ödenmesi gereken dosya sayısı 4’e yükseldi. İlk 3 dosyayı 15-20 gün içinde kapatmazsak puan silme ve küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalacağız” dedi.

Kanlı: “Tek başıma bu yükü kaldıramam”

Altay Başkanı Sinan Kanlı, borçların ödenmesi için camiaya destek çağrısında bulundu:

“Son gelen dosyanın 30 gün içinde ödenmesi gerekiyor.

Benim tek başıma bu yükü kaldırma şansım yok. Camianın desteğini bekliyoruz. Belki bir kampanya başlatabiliriz.

Borçlu olduğumuz oyuncularla pazarlık yaparak rakamı aşağı çekmeye çalışıyoruz. Ancak isimleri açıklamak istemiyoruz.”

Altay, daha önce Özgür Ekmekçioğlu döneminden kalan borçlar nedeniyle FIFA tarafından cezalandırılmış, kulübe transfer yasağı getirilmişti.

Son 4 yılda altyapı oyuncularına dayalı bir kadroyla mücadele eden siyah-beyazlılar, bu süreçte Süper Lig’den 3. Lig’e kadar düşmüştü.

Kanlı yönetimi bugüne kadar 2 dosyayı kapatarak FIFA’daki dosya sayısını 21’e düşürmüştü.

Ancak yeni gelen dava ile birlikte bu sayı yeniden artış gösterdi.

Ekmekçioğlu için suç duyurusu

Başkan Kanlı, kulübü borç batağına sürüklediği iddiasıyla eski başkan Özgür Ekmekçioğlu hakkında da yasal adım atacaklarını açıkladı:

“Yönetimi ibra edilmeyen Ekmekçioğlu için pazartesi günü kulüp adına savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.”

Kütahyaspor karşısında üstünlük Altay’da

Saha içinde ise İzmir ekibi, moral bulmak için Kütahyaspor deplasmanına hazırlanıyor.

Pazar günü oynanacak karşılaşmada Altay, son 4 maçını gol yemeden kazanan zirve adayı rakibine konuk olacak.

İki ekip bugüne kadar 7 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Altay 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilmedi.

İzmir temsilcisi, rakibini evinde oynadığı tüm maçlarda yenerken, deplasmanda bir galibiyet elde etti.

İki takım en son 2016-17 sezonunda karşılaşmış, o sezon Altay Play-Off’tan 2. Lig’e yükselirken, Kütahyaspor Bölgesel Amatör Lig’e düşmüştü.

Altay, rakibi karşısında en farklı galibiyetini ise 26 Eylül 1990’daki Türkiye Kupası maçında 7-1’lik skorla aldı.