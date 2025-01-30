Altay, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda 3'üncü sırada yer alan Kastamonuspor ile karşılaşacak. Ancak İzmir temsilcisinde sakatlıklar, kadroda önemli eksiklere yol açtı. Ön libero İsa Toygar Ekinci, geçtiğimiz hafta iç sahada oynanan Sincan Belediyesi Ankaraspor müsabakasında yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sakatlıklar ve cezalar, Altay'ı zorluyor

Altay, iç saha maçında 55'inci dakikada sakatlanan ve antrenmanlara katılmayan 18 yaşındaki Ekinci'nin yanı sıra, cezalı olan Murat Uluç, Murat Berkan Demir ve Yunus Efe'den de faydalanamayacak. Ayrıca tedavisi süren Mehmet Nur da kadroda yer almayacak. İzmir temsilcisi, bu eksiklerle zorlu Kastamonuspor deplasmanına 5 oyuncusuz çıkacak.

Kastamonuspor’a karşı zorlu mücadele bekliyor

İç sahada namağlup olan Kastamonuspor'a karşı mücadele edecek Altay, eksik oyuncuları ile bu zorlu maçta sahaya çıkacak.