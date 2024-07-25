Altay Spor Kulübü, altyapı futbol ve spor okulu faaliyetlerinde yeni bir anlayışla yola devam ediyor. Faaliyetler ve gelirler tamamen kulüp bünyesinde olacak.

Yeni yönetim ve anlayış

110 yılı aşkın süredir Türk futboluna sayısız oyuncu kazandıran Altay, akademisinden yetişip A Takım forması giyen ve genç sporculara ilham kaynağı olan İbrahim Akın’ın koordinatörlüğünde yeniden yapılanıyor. Bu kapsamda, altyapı başkanlığına Cemil Has getirildi. Gür Özpaklar, Hasan Tahsin Karahan ve Hakan Has ise yönetimdeki diğer isimler.

Yetenekli sporcular için yeni hedefler

Altay Futbol Altyapı Koordinatörü İbrahim Akın, altyapı faaliyetleri hakkında şunları söyledi: “Çocukluktan A takıma kadar uzanacak olan sporcu gelişim modelinde, önce İzmir, sonrasında komşu illerde faaliyet gösterecek futbol okulları yapılanması için start verdik. 6-14 yaş grubu sporcuların gelişimlerine katkı sağlayarak bünyemize kazandırmak istiyoruz. Bunun yanında, doğal yetenekli sporcuların tespitinin yapılması ve takip edilmesini de zamanla sağlayacağız."

Yenilikçi eğitim modelleri

Altay'ın altyapısında yapılan bu değişiklikler, kulübün uzun vadeli hedeflerine hizmet ediyor. Yeni yönetim ve anlayışla, yetenekli gençlerin spor hayatlarına başarılı bir başlangıç yapmaları sağlanıyor. Altyapıdaki bu yeni yapılanma, genç sporcuların gelişimine yönelik yenilikçi eğitim modellerini de içeriyor. Böylece, sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri desteklemeyi hedefliyor.