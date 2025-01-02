Devre arasına girerken TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Altay’da mali kriz derinleşiyor. Alacaklarını tahsil edemeyen futbolcular birer birer kulübe ihtarname gönderirken, ödemelerin yapılmaması durumunda birçok oyuncunun serbest kalma hakkını kullanacağı bildirildi.

Serbest kalmalar başladı

Kaleci Ozan, ödemesi yapılmadığı için serbest kalırken, TFF’ye başvuran stoper Sefa ve orta saha oyuncusu Arda’nın yanı sıra, sol bek Özgür, sol kanat Mehmet Gündüz ve sağ kanat Onur Efe’nin de kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi. İhtarname gönderen oyuncu sayısının 10’u geçtiği ifade ediliyor.

Yönetimin zor kararı

10 Ocak'a kadar ödeme yapılmadığı takdirde Altay’ın kadrosunun büyük kısmını kaybetme riski bulunuyor. Büyük ölçüde altyapıdan yetişen oyuncularla mücadele eden siyah-beyazlı ekip, yaşadığı bu kriz nedeniyle sezonun ikinci yarısında daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalabilir.