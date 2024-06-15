TFF 2'nci Lig'e düşen Altay, genç yeteneklerinden Enes Öğrüce'yi Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'ya transfer etti. Altay Başkanı Süleyman Özkaral, Antalya'da Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile yaptığı görüşme sonrası anlaşmayı tamamladı.

Enes Öğrüce'nin kariyerine bakış

Altay'ın altyapısından yetişen ve 2022 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki Enes Öğrüce, U16 Milli Takımı’nda 7, U17 Milli Takımı’nda 2 kez forma giydikten sonra U18 Milli Takımı’na alındı. Geçen sezon 1'inci Lig’de 12 maçta görev alan ve 1 gol atan merkez orta saha oyuncusu, performansıyla dikkat çekti. Sezonun son haftalarında Alanyaspor'un da radarında olan Enes, Bodrum FK’nın genç yeteneklere yatırım politikası doğrultusunda transfer edildi.

Transferin detayları ve bonservis ücreti

Altay Başkanı Süleyman Özkaral, genç oyunculara yatırım yapan Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Antalya’da bir araya gelerek transfer görüşmelerini tamamladı. Enes Öğrüce’nin transferinden Altay’ın alacağı bonservis ücreti ise merak konusu oldu. Transferin finansal detayları hakkında resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Süper Lig’e yükselen Bodrum FK, genç oyunculara yatırım yaparak geleceğin yıldızlarını kadrosuna katma stratejisini sürdürüyor. Enes Öğrüce’nin transferi, bu stratejinin bir parçası olarak görülüyor. Bodrum FK, genç yetenekleri değerlendirmek ve Süper Lig’de başarılı bir performans sergilemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.