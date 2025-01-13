TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Play-Off mücadelesi veren 24Erzincanspor’la karşılaşacak olan Altay’da Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, savunmada zorunlu bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Siyah-beyazlıların deneyimli stoperi Kuban, pubis sakatlığı nedeniyle Erzincanspor karşısında görev alamayacak. Bu durumda, altyapıdan yetişen 19 yaşındaki stoper Hikmet Çolak’ın ilk 11’de yer alması bekleniyor.

U19 Milli Takımı'nda oynuyor

Genç futbolcu Hikmet, sezonun ilk yarısında oynadığı 6 maçın 4’ünde ilk 11’de sahaya çıkmış ve toplamda 317 dakika süre almıştı. Ayrıca, kupada da 1 karşılaşmada görev yaptı. Ancak son 2 maçta süre alamayan Hikmet, Erzincanspor karşısında yeniden formasına kavuşacak. 1 kez de U19 Milli Takım formasını giyen genç oyuncu, bu önemli karşılaşmada takıma katkı sağlamayı hedefliyor. Altay, ligin ilk haftasında evinde 0-0 berabere kaldığı Erzincanspor karşısında, bu kez galibiyet hedefliyor. Karaaslan ve öğrencileri, zorlu deplasmanda 3 puanı alarak moral bulmayı amaçlıyor.

