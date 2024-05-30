Altay Kulübü, TFF 2. Lig'e düştükten sonra olağanüstü bir genel kurul gerçekleştirdi. Toplantıda, mevcut yönetim şirketleşme yetkisi aldı. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kongreye 490 üye katıldı ve bu sayı, kulüp üye sayısının gerektirdiği çoğunluğu oluşturdu.

Şirketleşme maddesine 421 üye olumlu oy kullanırken, 11 üye karşı çıktı ve 27 üye çekimser kaldı. Bu sonuçlarla birlikte mevcut yönetim, kulübün futbol şubesinin yarışmacı haklarını mayıs ayında kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devretme yetkisi elde etti.