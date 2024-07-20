Futbol şubesini yönetime talip olan şirkete devretmeye hazırlanan TFF 2. Lig ekibi Altay'da, bazı futbolcular alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmadı. Altyapıdan yetişen Murat Berkan Demir, kulübün içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak örnek bir davranış sergiledi.

Altay'ın zorlu süreci

Altay, geçtiğimiz sezon 1. Lig'den düşerek TFF 2. Lig'de mücadele etmeye başladı. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı ekip, maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor. Birçok oyuncu, alacaklarını tahsil edebilmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla kulübe ihtar çekerek serbest kalma hakkı elde etti. Ancak bazı futbolcular, kulübün içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak bu yola başvurmadı.

Murat Berkan Demir'den örnek davranış

Geçen sezon 19 maçta görev yapan ve 1. Lig ekiplerinin radarına giren altyapı patentli Murat Berkan Demir, alacaklarına rağmen kulübe ihtar çekmeyerek şirketleşme sürecini beklemeyi tercih etti. Murat Berkan'ın bu kararı, kulübe olan bağlılığını ve sabrını gösterdi. Altay'ın zor günlerinde sergilediği bu davranış, taraftarlar ve camia tarafından takdirle karşılandı.