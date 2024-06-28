Altay Kulübü Başkanı Süleyman Özkaral, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'nin Bodrum FK'ya transfer edilmesiyle ilgili eleştirilere cevap verdi. Özkaral, kulübün mali işleyişinin devamı için bu transferin zorunlu olduğunu savundu.

Yatırımcı Arayışları Devam Ederken Transfer Kararı

TFF 2. Lig'de mücadele edecek yeni sezon öncesi Altay, şirketleşme yolunda adımlar atarken, Enes'in transferi kulüp içinde tartışma yaratmıştı. Başkan Özkaral, Enes'in satışının kulübün mali açıdan sürdürülebilirliğini korumak adına yapıldığını belirtti. Yatırımcılarla temasların sürdüğü bir dönemde bu tür satışların önemli olduğunu vurgulayan Özkaral, "Kulüpte her gün paraya ihtiyaç var. Forma yapılacak, takım kampa girecek. Hocayla anlaşmamız, futbolcuları tutmamız lazım. Sorumluluğum var. Enes'i satma deseler de satmak zorunda kaldım. Belli bir para toplansaydı satmaya gerek kalmayacaktı" şeklinde konuştu.

Yatırımcı Görüşmeleri ve Kulübün Geleceği

Özkaral, Altay'ın futbol şubesine talip olan yatırımcılarla hala görüşmediklerini belirtti. Yatırımcıların kulübü ikna etmeleri gerektiğini ifade eden Özkaral, bu sürecin uzun sürebileceğini ve kulübün işleyişinin devam edeceğini dile getirdi. "Bu bir süreç alacak, belki 2 ayı bulur. Bu süreçte hiçbir şey yapmayalım mı? Talip olan yatırımcılar vazgeçerse ne yapacağız? Sahaya formasız mı çıkalım? Lige katılmıyoruz mu diyelim? Kulüp işleyişi neyse ona devam ediyoruz. Ben halen sponsorluk görüşmeleri yapıyorum" şeklinde konuşan Özkaral, kulübün geleceği hakkında net bir yol haritası izlemeye çalıştıklarını belirtti.