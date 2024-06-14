İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın taraftarları, vefat eden taraftarları Yaşar Adalı anısına anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, cam kemik hastalığı nedeniyle 31 Mart'ta vefat eden Altay taraftarı Yaşar Adalı (58) anısına Isparta'daki Yenice İlkokulu'na kırtasiye ve spor malzemesi yardımında bulundu. İzmir doğumlu Yaşar Adalı, son 20 yılını geçirdiği Isparta'da çocuklara Altay sevgisi aşılamak için İzmir'den aldığı kulübün lisanslı ürünlerini hediye ederek tanınmıştı. Adalı'yı unutmayan Altaylılar, onun anısını yaşatmak için önemli bir vefa örneği sergiledi.

Çok sayıda destek

Altaylı temsilciler, Yenice İlkokulu'na öykü kitapları, eğitici yayınlar, mikroskop, kırtasiye ve spor malzemeleri hediye etti. Ayrıca, okulun kütüphanesinde "Altaylı Yaşar Adalı Köşesi" oluşturuldu. Bu anlamlı etkinlik Altay Sosyal Dayanışma Spor Kulübü (ASDSK), Altay Fikir Platformu, Forza Altay ve Büyük Altay gibi oluşumların işbirliğiyle gerçekleştirildi ve büyük beğeni topladı.

Ziyarette yer alan Altay camiasının sevilen isimlerinden Aybars Akoğlu, "Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için irtibatımız devam edecek" dedi ve bu projeyi sürdürülebilir kılacaklarının mesajını verdi.