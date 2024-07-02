İzmir temsilcisi Altekma, geçen sezon Ziraat Bankkart'tan kiraladığı 22 yaşındaki smaçör Eray Kursav ile yeniden kiralık olarak anlaşma sağladı. 1.96 boyundaki Eray, Altekma'nın Efeler Ligi'ne çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, kadro istikrarına inandıklarını ve Eray'ın geçen sezon takıma yaptığı katkıyı göz önüne alarak bu transferi gerçekleştirdiklerini belirtti. Eray'ın hırsı, çalışkanlığı ve enerjisiyle takıma büyük katkı sağlayacağını ifade etti.