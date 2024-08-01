Altekma, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor ve son beş sezondur kulübün bünyesinde bulunan 23 yaşındaki orta oyuncu Emir Pınar ile yeniden anlaştı. 1.97 boyundaki yetenekli oyuncu, geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta önemli bir rol oynadı. Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, Emir'in çok yönlü bir oyuncu olduğunu ve zaman zaman pasör çaprazı, zaman zaman ise orta oyuncu olarak kullanıldığını belirtti.

Emir Pınar'dan beş sezonluk istikrar

Emir Pınar, Altekma'nın son beş sezonda gösterdiği başarılı performansın önemli bir parçası oldu. Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, Emir'in çalışmayı seven, takım ruhuna inanan ve takımın başarısına büyük katkı sağlayan bir oyuncu olduğunu vurguladı. Tendik, "Emir'i zaman zaman pasör çaprazı olarak, zaman zaman ise orta oyuncu olarak kullandık ve iyi verim aldık. Emir'e güzel bir sezon diliyor, Altekma ailesi ile yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz" dedi.