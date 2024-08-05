Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Altekma, kadrosunda 4 sezondur yer alan genç smaçör Dünya Kandemir ile yeniden anlaştı. İlk kez 2021-22 sezonunda A takım kadrosuna katılan ve geçen sezon şampiyonluk yaşayan 21 yaşındaki oyuncu, kendini her geçen sezon daha da geliştirdi. Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, Dünya Kandemir’in çalışkanlığı ve gelişimiyle takım arkadaşlarına örnek olduğunu belirterek, genç oyuncunun A takımda yer almaya devam edeceğini duyurdu.

Dünya Kandemir kimdir?

Dünya Kandemir, 21 yaşında ve 1.93 metre boyunda genç ve yetenekli bir smaçördür. Altekma altyapısında yetişen Kandemir, ilk kez 2021-22 sezonunda A takım kadrosuna katıldı. Geçtiğimiz sezon, takımın şampiyon kadrosunda yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Dünya, gelişimiyle bu sezonda da A takım kadrosunda yer almayı hak etti. Altyapıdan yetişip A takımda yer almak isteyen diğer sporcularımıza da güzel bir örnek teşkil ediyor. Kendisinin sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.