Efeler Ligi’ne bir yıl aradan sonra dönen Altekma, altyapısından yetişen orta oyuncusu Ulaş Dokumacı’yı kadrosunda tutma kararı aldı. Geçen sezon Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1'inci Ligi’nde şampiyon olan, Efeler Ligi’ne çıkılmasında etkin rol oynayan 22 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezonda da İzmir ekibinin başarısını için ter dökecek.

Daha önce Milas Belediyespor ve Bigadiç Belediyespor’da kiralık görev yapan 2.00 metre boyundaki oyuncu 3.40 cm smaç, 3.30 cm blok yüksekliğine sahip. Ulaş’ın kendini kısa sürede geliştirdiğini ve takımın önemli bir parçası olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, “Özellikle geçen sezon yaptığı bloklarla rakip oyunculara adeta duvar ören Ulaş’tan Efeler Ligi’nde de beklentimiz yüksek. Kendisine sakatlıktan uzak, güzel bir sezon diliyoruz" dedi