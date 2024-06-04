Efeler Ligi'ne 1 yıl aradan sonra geri dönen Altekma, kaptan Hüseyin Şahin ile yeniden anlaşarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Son 4 sezondur İzmir ekibinin formasını terleten 26 yaşındaki tecrübeli libero, yeni sözleşmesiyle Altekma'ya olan bağlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

"Hüseyin'in liderlik özelliği takıma güç katacak"

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, Hüseyin Şahin ile yeniden anlaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Kaptanımızla yola devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Hüseyin, sadece sahadaki mücadeleci ruhu ve çalışkanlığıyla değil, aynı zamanda liderlik vasıfları ve takıma örnek davranışlarıyla da bize büyük katkılar sağlıyor. Başarılı sporculuk kariyeriyle liderlik özelliği, Altekma forması altında güzel bir bütünlük oluşturuyor. Yeni sezonda da kaptanımızdan büyük beklentilerimiz var. Kendisine sakatlıklardan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz."

Tecrübeli libero Altekma'da isabetli bir takviye

Çok çalışkan ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu olan Hüseyin Şahin'in Altekma'da kalması, özellikle Efeler Ligi'nin zorlu mücadeleleri göz önüne alındığında büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Deneyimli liberonun liderlik vasıfları ve takıma örnek olması da genç oyuncular için önemli bir ilham kaynağı olacak.