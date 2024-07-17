İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, çalışanlarının temmuz ya da ağustosta seçecekleri 4 hafta boyunca hibrit çalışabilme imkanını bu yaz da devam ettirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2022'de başlatılan "Alternatif Yaz" uygulaması sadece İstanbul ile sınırlı kalmayıp hibrit sistemde çalışan tüm genel müdürlük ekipleri için geçerli.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bike Tarakcı, çalışanlarının mutluluğunun bankanın başarısının temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

İş hayatındaki başarıların, ancak özel hayattaki mutlulukla tamamlandığına inandıklarını vurgulayan Tarakcı, "Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte her birimiz ailemiz ve sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmeyi istiyoruz. Hem uzaktan çalışmayı hem de esnek çalışmayı birlikte sunan yeni nesil çalışma modelimiz AlterFlex'in kapsamında hayata geçirdiğimiz ve çok sevilen uygulamamız 'Alternatif Yaz' ile çalışanlarımıza bu imkanı sunuyoruz. Yaptığımız değerlendirmelerde yaz aylarında sunduğumuz bu esnekliğin, çalışanlarımızın motivasyonlarını artırarak yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini en üst düzeye çıkardığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.



Alternatif Yaz uygulamaları dışında AlterFlex kapsamında, çalışanlarının haftada iki gün uzaktan çalışabildiğini kaydeden Tarakcı, esnek mesai saatlerinin bulunduğunu da aktardı.

Tarakcı, şu değerlendiremede bulundu:

"Tüm genel müdürlük çalışanlarımız çekirdek saatlerimiz dışındaki zamanlarda mesai saatlerini ihtiyaçlarına göre kendileri belirleyebiliyorlar. Bugün AlterFlex kapsamında iştiraklerimiz de dahil olmak üzere genel müdürlük çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 40'ı tamamen uzaktan, yaklaşık yüzde 45'i ise hibrit modelde çalışıyor. Görevi gereği uzaktan çalışma ya da esnek çalışma modeliyle uyumlanamayan iş gruplarımız için de yıllık ek idari izin planlayarak, AlterFlex'i tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde uyguluyoruz. Sektörümüze örnek olacak ve kapsayıcılık anlamında başarılı olan bu çalışma modelini hayata geçiren öncü banka olmaktan mutluluk duyuyoruz."