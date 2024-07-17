Bu yenilikçi uygulama, çalışanların hem verimli hem de mutlu bir iş ortamı yaratmalarını hedefliyor.

Esnek çalışma modeli

Alternatif Bank, 2022 yılında başlattığı “Alternatif Yaz” uygulamasını bu yaz da devam ettiriyor. Çalışanlarına, temmuz ve ağustos aylarında seçecekleri 4 hafta boyunca istedikleri yerden çalışma imkanı sunan banka, bu sayede iş-yaşam dengesini sağlamaya yönelik önemli bir adım atıyor.

İnsan odaklı yaklaşım

Alternatif Bank, çalışanlarının iş ve yaşam dengesini koruyabilmeleri için yenilikçi projeler geliştiriyor. İnsan odaklı yaklaşımı benimseyen banka, çalışanlarına daha mutlu, huzurlu ve verimli iş ortamları sunmayı amaçlıyor.

Tüm genel müdürlük ekipleri için geçerli

Bu uygulama, sadece İstanbul ile sınırlı kalmıyor. Halen hibrit sistemde çalışan tüm genel müdürlük ekipleri Türkiye’nin neresinde olursa olsun bu esneklikten faydalanabiliyor. Böylece, Alternatif Bank çalışanları yazın keyfini sevdikleriyle birlikte çıkarırken, dengeli bir iş-sosyal hayat ritminin huzurunu yaşayabiliyor.

Alternatif Yaz'ın çalışanlara faydaları

İş-Yaşam Dengesi: Çalışanlar, iş ve özel hayatlarını dengeleyerek daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebiliyor.

Verimlilik Artışı: Esnek çalışma koşulları, çalışanların verimliliğini artırıyor.

Bağlılık ve Motivasyon: Çalışanlar, kendilerine sunulan bu esneklik sayesinde işlerine daha bağlı ve motive hissediyor.