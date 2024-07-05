İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank'ın iştiraklerinden Alternatif Lease'nin Genel Müdürlük görevine Ateş Yenen atandı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 30 yıldır müşterilerine yüksek kalite standartlarında finansal kiralama hizmeti sunan Alternatif Lease'de yeni dönem başlıyor.

Alternatif Bank'ın iştiraki olan şirketin Genel Müdürlük görevine, bankacılık ve leasing sektörünün tecrübeli isimlerinden Ateş Yenen getirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, Alternatif Lease'in sektörünün köklü ve önde gelen kurumlarından birisi olduğunu, finansal kiralama ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen esnek ve nitelikli çözümler üreterek grup içerisinde destekleyici bir rol üstlendiğini belirtti.

Kırmızı, "Ateş Yenen'in, sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimiyle Alternatif Lease'in ve de bankamızın hedeflerine önemli katkılarda bulunacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alternatif Lease Genel Müdürü Ateş Yenen de etik değerlere bağlı kalmayı ilke edinen, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda reel sektöre ve üretime yüksek katma değerli bilgi ve finansman sağlayan Alternatif Lease'de görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "Alternatif Bank'ın iştirakleriyle birlikte oluşturduğu finansal ekosistemi, güçlenerek büyüteceğimize ve başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimize yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.