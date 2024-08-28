93. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl Alternatif Sahne ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Fuarın 1 Nolu Hol Önü'nde gerçekleşecek etkinlikler, 31 Ağustos'tan itibaren her akşam 20.00'de başlayacak. İşte, bu yılki programda öne çıkan isimler ve tarihler.

Program:

31 Ağustos Cumartesi: Pera Açıklama: Alternatif rock sahnesinin sevilen isimlerinden Pera, enerjik performansıyla ilk günü açıyor.

1 Eylül Pazar: Melis Fis Açıklama: Türkiye'nin başarılı genç sanatçılarından Melis Fis, etkileyici vokali ve sahne performansıyla geceyi aydınlatacak.

2 Eylül Pazartesi: Anıl Piyancı Açıklama: Rap müziğin dinamik isimlerinden Anıl Piyancı, güçlü sahne performansı ve hit parçalarıyla geceyi renklendirecek.

3 Eylül Salı: Perdenin Ardındakiler Açıklama: Alternatif müzik sahnesinin iddialı gruplarından Perdenin Ardındakiler, özgün tarzlarıyla dikkat çekecek.

4 Eylül Çarşamba: Redo Açıklama: Elektronik müziğin öncülerinden Redo, modern ve etkileyici setiyle dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

5 Eylül Perşembe: Şanışer ve Sokrat St Açıklama: Türk rap müziğinin iki önemli ismi Şanışer ve Sokrat St, güçlü performanslarıyla fuar alanını coşturacak.

6 Eylül Cuma: Ceylan Ertem Açıklama: Ceylan Ertem'in benzersiz sesi ve duygusal performansı, fuar atmosferine renk katacak.

7 Eylül Cumartesi: Yedinci Ev Açıklama: Yedinci Ev, rock müziğin derinliklerinde bir yolculuğa çıkaracak dinleyicilerini.

8 Eylül Pazar: Can Gox Güzelbahçe’de ‘Denizlerden Zafer’e Fener Alayı’ ve Devrim Seyrek konseri Açıklama: Can Gox'un etkileyici ve güçlü performansı, fuarın kapanışını muazzam bir şekilde yapacak.



Saatler: Her akşam 20.00 - 22.30

Yer: 1 Nolu Hol Önü, İzmir Enternasyonal Fuarı

Bu etkinlikler, müzikseverler için fuarın vazgeçilmez bir parçası olacak. Her akşam farklı bir sanatçının performansıyla keyifli bir müzik deneyimi yaşamak için bu tarihlerde Alternatif Sahne'yi ziyaret etmeyi unutmayın!