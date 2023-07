Bornova'da Kamil Tunca Caddesi'nde bir otel inşaatında, geçen yıl 30 Aralık'ta, saat 17.30 sıralarında, kule vinç yükseltme çalışmaları sırasında devrildi. Vincin arka ağırlığı işçi yatakhanesi konteynerlerin üzerine düştü. Vincin yükseltilmesi işini yapan Aslan Akkaya (38), Ali Şükrü Duru (41) ve Ümit Kara (39) ile konteynerde kalan Fesih Çiftçi (32), Yıldırım Sarı (38) ve Baykal Gündüz (28) hayatını kaybetti. Mücahit Çiftçi, Deniz Ayaz ve Haci Kent ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler otopsinin ardından memleketlerinde toprağa verildi.



Olayın ardından inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi (34), şantiye şefi Muhammet Yolçi (30), iş güvenliği sorumlusu F.K.A. (39) ile vinç sahibi İrfan Kasırga (30), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. İlerleyen süreçte Kasırga ve F.K.A. tahliye edilirken, şüphelilerden Naci Özel ise tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Emrullah Yolçi, Muhammet Yolçi, F.K.A., İ.K., firmanın ortağı A.E. (39), ölen işçilerin bağlı olduğu taşeron firmanın sahibi Naci Özel (43) ve kule vinç firma sahibi Savaş Akkaya (43) hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



'BEN NE YAPABİLİRİM Kİ?'

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Naci Özel, Muhammet Yolçi ve Emrullah Yolçi ile tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve aileleri ile avukatlar katıldı. Firari olan Savaş Akkaya ise katılmadı. İddianameyi okuyan mahkeme başkanı, ilk sözü taşeron firma sahibi Naci Özel’e verdi. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Özel, "Elemanları şantiyeye getirdiğimde kule vinç kurulu değildi. Sonrasında kuruldu. Kaza günü, kule vinç firması ne bize ne elemanlarımıza haber vermeden yükseltme çalışması yapmış ve elemanlarımın üzerine düşmüş. Mesai saatinin içinde kimse konteynere girmiyordu. İş güvenliği uzmanı vardı zaten. Ben ne yapabilirim ki? Kusurum yok" dedi.



'HER ŞEYİ PROFESYONELLERE EMANET ETTİM'

Özel’in ardından savunma yapan inşaat firması sahibi Emrullah Yolçi ise "Biz her şeyi profesyonellere yaptırırız. Bu olayda işi alırken profesyonel olduklarını söyleyenlerin ne duruma düştüklerini gördüm. Şantiyede belgesiz adam çalıştırmayız. Kasırga’nın sözleşmedeki sorumlulukları çok nettir. Ancak onlar ya personel bulamadı ya da başka taşeron firmayı oraya gönderip, bu olayın yaşanmasına neden olmuştur. Olayı 15 dakika sonra duydum. Uçak biletimi yakıp, şantiyeye geldim. Kurtarma çalışmasına katıldık. Karakola kendim gidip ifademi verdim ve 7 aydır cezaevindeyim. Bu durum benim ve ailemin kıyameti olmuştur. Birinden en ufak uyarı almış olsaydım o konteynerleri oradan kaldırmıştım. Her şeyi profesyonellere emanet ettim. Hepsinin ödemelerini günü gününe yaptım" ifadelerini kullandı.



'ISRAR ETTİLER BAŞKASININ NUMARASINI VERDİM'

Savunma yapan vinç sahibi İrfan Kasırga, suçlamaları reddetti. Kasırga, "Kendi ekibim şantiye alanında çalışma yaptı. Birçok hizmet veriyoruz. Bu süre zarfında yükseltme yapın demediler. Olaydan önce şantiye şefi olarak bildiğimiz Umut Bey bizi arayıp yükseltme yapmak istediklerini söyledi. Ben de ekibimin müsait olmadığını söyledim. Umut Bey ısrar edince, ona başka bir irtibat numarası verdim. Saha şefi dedikleri Hakan Bey de irtibatı istedi. Sadece numarayı attım. Geri kalan hiçbir şeyi bilmiyorum. Konteynerlerin olduğu yere biz makine kurmuyoruz. Makineyi kurduktan sonra orada konteyner yoktu" dedi.



Tutuklu sanıklardan Muhammet Yolçi, kimsenin bu hususta kendilerini uyarmadığını savundu. Yolçi, "İnşaatlarımızı profesyonel taşeronlarla yaparız. Kasırga kule vince de işlerimizi teslim ettik. Çünkü bu işin ehlinin onlar olacağını düşünüp para karşılığı hizmet aldık. İrfan’ın yönlendirdiği ve elemanı olarak bildiğimiz kişiler vinci yükseltmek için geldiler. Konteynere düşen parçalar sonucunda 3 canımızı verdik. Keşke daha dikkatli olsaydım da o konteynerler orada olmasaydı. Ama hiç kimse de beni uyarmadı. Pişmanım ve üzgünüm. Kazayı öngörebilmiş olsam onları taşıtırdım. Bunun bize maliyeti de yok. Biz de bu süreçte mağdur olduk" ifadelerini kullandı.



'GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM'

Savunma yapan A.E., işin satış kısmıyla ilgilendiğini belirtti. A.E., "16 sene profesyonel futbol oynadıktan sonra Emrullah ile birlikte şirket kurduk. Benim futbolcu ve sanatçı camiam çok olduğu için satış kısmını ben yaptım. Güzel işler yaptık. Biraz da nazara geldik. Hayatımda hiç adlı sicil kaydım yoktu. Üzgünüm. Benim inşaatla alakam yok. Olayda suçum yok. Ama olayın ardından hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle iletişime geçtik. Ben olay günü Kıbrıs’taydım. Hemen de ilk uçakla da İzmir’e geldim" şeklinde savunma yaptı.



İş güvenliği sorumlusu F.K.A. da diğer sanıklar gibi suçlamaları reddetti. F.K.A., "Kazanın yaşandığı zaman ayda 40 saat çalışıyordum. Ben göreve başladığımda konteynerler kurulmuş haldeydi. Kule vincin yükseltilmesini engellemek ve konteyneri kaldırtmak bizim işimiz değildir. Bizim hazırladığımız raporda eksiklikleri belirler, işverene teslim ederiz. Ben görevimi yerine getirdim" diye konuştu.



'12 MİLYON LİRALIK İHTARNAME GÖNDERDİLER'

Müşteki avukatının olaydan 1.5 ay önce de şantiyede ölümlü iş kazası olup olmadığını sorması üzerine Muhammet Yolçi, "11-12’nci katta temizlik yaparken; işçinin gözü kararmış ve içeriden bir alt kata düşmüş. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" dedi. Sanıkların yaptığı savunmaların ardından söz verilen müştekiler şikayetçi olduklarını söyledi. Ölen işçilerden Ümit Kara’nın eşi Ece Kara, şirket tarafından meydana zarar sebebiyle kendilerine 12 milyon liralık ihtarname gönderildiğini söyledi.



Celsede dinlenen inşaat teknikeri tanık U.A., "Daha önce 3 kez yükseltme işlemi yapılmıştı. 4’üncü kez yapılması gerekti. İrfan Kasırga’yı aradım. Kendi ekibini gönderdi. Vinçle ilgili bilgimiz ve müdahalemiz yok. Onlar gelir kontrollerini yapıp belge verip giderler. Çok sıkışmıştık ve vincin yükselmesi gerekiyordu. İrfan bana numara attı. Bunları ayarladığı söyledi. Gönderdiği ekibi bize önceden de yollamıştı" dedi.



Şantiye şeflerinden H.B. ise "Yükseltme çalışması öğlen başlamıştı. Yukarıdaki ekip işlerinin saat 17.00’ye doğru biteceğini söyleyince çalışanların konteynere girişi engellenmemiş" ifadelerini kullandı.



Savunmaların ardından karar açıklandı. Emrullah Yolçi ve Muhammed Yolçi’nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, İrfan Kasırga’nın tutuklanmasına hükmetti. Naci Özel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Heyet, duruşmadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.