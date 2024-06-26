Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Fatma Gündüz, Rüzgar Caddesi mevkiindeki parkta temizlik yaptığı sırada, içinde 15 bin 550 lira bulunan bir poşet buldu. Paranın sahibine ulaşması için durumu hemen amirine bildiren Gündüz, parayı tutanak karşılığı Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti. Bulunan para, kısa süre içerisinde sahibine ulaştırıldı.

Fatma Gündüz, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Rüzgar Caddesi'ndeki parkta temizlik yaparken çöp sandığım poşetin ağırlığını fark edince içine baktım ve içinde para olduğunu gördüm. Hemen sorumlu amirime durumu bildirdim ve parayı Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik" dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Fatma Gündüz’ün bu örnek davranışından gurur duyduklarını ifade ederek, "Fatma hanımın dikkati ve dürüstlüğü sayesinde, büyük bir miktar para sahibine ulaştı. Fatma hanım gibi dürüst ve özverili personelimiz olduğu için çok gururluyuz" diye konuştu.

Paranın sahibi emekli Cemalettin Kutlutekin, parayı düşürdüğünü fark ettikten sonra ilk olarak karakola gittiğini, ardından Zabıta Müdürlüğü'ne yönlendirildiğini belirtti. Kutlutekin, "Paramı tutanak karşılığı teslim aldım. Fatma Gündüz hanıma teşekkür etmek istedim ve kendisine bir miktar para vermek istedim, ancak o, 'Bu benim vatandaşlık görevim' diyerek kabul etmedi. Altıeylül Belediyesi’nin böyle dürüst ve helal para kazanan bir personeli olduğu için gurur duymalısınız" ifadelerini kullandı.