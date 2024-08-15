Altıeylül Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı altyapı ve temizlik seferberliğini hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri öncülüğünde yürütülen bu çalışmalarla, mahallelerdeki yollar yenileniyor, çevre hijyen standartları en üst düzeye çıkarılıyor.

Altyapı çalışmalarında hız kesilmiyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Plevne, Bereketli, Köseler ve Ovaköy Mahallelerinde yürüttüğü parke taşı döşeme çalışmalarıyla bölgeyi daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda toplamda 47 bin m² parke taşı döşenerek, bozuk yolların tamamen onarılması sağlanacak. İlçe sakinlerinin daha konforlu bir yaşam alanına kavuşması için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, bu projeyi hızla tamamlamayı amaçlıyor.

Temizlik seferberliği devam ediyor

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çevre temizliği ve hijyen çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Çöp konteynırlarının düzenli olarak boşaltılması, yıkanması ve ilaçlanması işlemleri, çevre kirliliğini önleme ve halk sağlığını koruma amacıyla titizlikle gerçekleştiriliyor. Belediye, bu çalışmalarla çevre sağlığı ve hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Sağlık ve hijyen standartları artırılıyor

Sağlık İşleri Birimi, temizlik hizmetlerinin bir parçası olarak mahallelerde sağlık ve hijyen standartlarını artırmak amacıyla çeşitli önlemler alıyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve temizlik uygulamaları, Altıeylül sakinlerinin daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Başkan Şehirli’den kararlılık mesajı

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana hizmet odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirtti. Şehirli, “Altıeylül’ü daha iyi noktalara taşıma gayretimiz çalışmalarımıza yansıyor. Ekibimizle birlikte 7/24 hizmet odaklı yerel yönetim anlayışımız devam edecek. Bahane yok, çözüm var” ifadeleriyle kararlılığını dile getirdi.