Altıeylül Belediyesi, gençlerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için Taekwondo, temel jimnastik, yüzme, judo ve futbol dallarında çeşitli spor etkinlikleri düzenliyor.

Sporla dolup dolu bir yaz

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençler için kapsamlı bir yaz programı hazırlayarak, Taekwondo, temel jimnastik, yüzme, judo ve futbol gibi spor dallarında etkinlikler düzenliyor. Toplam 600 sporcunun katıldığı bu program, gençlerin hem fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacak hem de yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlayacak.

Ücretsiz malzeme ve servis imkanı

Etkinlikler kapsamında sporculara antrenmanlarda kullanacakları malzemeler ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ayrıca, gençlerin antrenmanlara rahatlıkla katılabilmeleri için servis imkanı da sağlanıyor. Bu sayede, gençler spor yapmanın yanı sıra sosyal etkileşimlerini de artırma fırsatı buluyor.

Başkan Şehirli'den destek ve teşvik

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, düzenlenen etkinliklerin gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Şehirli, “Amacımız gençlerimizin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine olanak sağlamak. Sporun yanı sıra sosyal etkileşimleri artırarak, onların kişisel gelişimlerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Evlatlarımızı tüm olumsuzluklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.