Yangına, 12 orman yangın aracı, 2 helikopter ve 4 uçakla havadan müdahale edilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de karadan destek veriyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki vatandaşlar da büyük bir endişe içinde.

Yangına müdahale çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları ve yangın bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor ve yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber ediliyor.