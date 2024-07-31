Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, kırsal Ataköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, saat 18.20 civarında ormanlık alanda başladı.

Yoğun müdahale başlatıldı

Yangın ihbarının alınmasının ardından, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangın söndürme çalışmalarında 50 personel görev alırken, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer karadan, 3 helikopter ise havadan müdahalede bulunuyor.