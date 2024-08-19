Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış stiliyle dünya çapında dikkat çeken milli sporcu Yusuf Dikeç, Altıeylül Belediyesi'nin anlamlı bir çalışmasıyla onurlandırıldı. Dikeç'in portresi, ilçe merkezinde bir trafoya resmedildi.

Sporcuya sanatsal bir anıt

Altıeylül Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış stiliyle tüm dünyada adından söz ettiren milli sporcu Yusuf Dikeç’i unutulmaz kılmak adına ilçe merkezinde bir trafoya onun portresini resmetti. Bu özel çalışma, sporcunun Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmesine atıfta bulunarak, hem gençlere hem de spor tutkunlarına ilham vermeyi amaçlıyor.

Başkan Hakan Şehirli’den gurur dolu açıklama

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Milli gururumuz Yusuf Dikeç, atış stiliyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda dünya çapında fenomen haline geldi. Onun bu büyük başarısını ilçemize resmettik. Bu çalışma, sadece Yusuf Dikeç’e duyduğumuz saygıyı değil, aynı zamanda spora ve sanata olan bağlılığımızı da ifade ediyor. Gençlerimizin de bu başarıdan ilham almasını temenni ediyoruz” dedi.

Sanat ve sporun buluştuğu ilham verici çalışma

Yusuf Dikeç’in başarısının sanatla buluşturulması, Altıeylül Belediyesi'nin spora ve sanata verdiği önemi bir kez daha vurguladı. Dikeç’in portresi, ilçenin sembol noktalarından biri haline gelirken, onun azmi ve başarısı tüm Balıkesirlilere ilham olmaya devam edecek.