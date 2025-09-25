Altın, 2025 yılı itibariyle rekorlar kırarak 1979'dan sonraki en yüksek yıllık artışını gösterdi. Altının ons fiyatı, yatırımcısına yüzde 40'ın üzerinde kazanç sağlarken, Capital Economics'ten Hamad Hussain, altın fiyatlarının yükseliş trendini sürdüreceğini ve 2026'da ons fiyatının 4 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının güçlü altın talebi, fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik beklentiler, altına olan talebi artırdı. Yatırımcılar, faiz oranlarının düşük olmasını ve ekonomik belirsizliğin devam etmesini güvenli liman olarak gördü.

2025 yılına 2 bin 623 dolardan başlayan altın, yıl boyunca sürekli artış kaydederek yatırımcısına büyük kazançlar sağladı. Ocak ayında %6,67, Şubat'ta %2,17, Mart'ta %9,26 oranında değer kazanan altın, Ağustos'ta %4,8, Eylül'de ise %8,54 artış gösterdi. Bu süreçte, altın, yılın zirvesini 3 bin 791 dolarla gördü ve toplamda %43 getiri sağladı.

Capital Economics Emtia ve İklim Ekonomisti Hamad Hussain, altın fiyatlarının önümüzdeki yıl da güçlü bir şekilde artacağını belirtti. Hussain, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve Çin’den gelen güçlü yatırımcı talebinin, altın fiyatlarındaki ivmeyi desteklediğini vurguladı. Gelecek yıl altının ons fiyatının 4 bin doları test etmesi bekleniyor.

1979’dan sonra en yüksek artış

1979 yılında altının ons fiyatı %126,5 oranında değer kazanmıştı. Bu yıl ise altın, 46 yıl aradan sonra yatırımcısına benzer büyük kazançlar sağlayarak tarihi bir yükselişe imza attı.

Altın, küresel belirsizliklerin devam etmesi ve merkez bankalarının güçlü talebi ile yükselirken, önümüzdeki dönemde bu yükselişin devam etmesi bekleniyor. Yatırımcılar, altına olan talebin artacağını ve fiyatların 4 bin dolara kadar çıkabileceğini düşünüyor.