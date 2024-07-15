Ons altın, ABD’den gelen verilerin ardından 2 bin 400 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Uzmanlar, Fed’den faiz indirimi beklentisi ile altının daha da yükselebileceğini belirtiyor. Değerli metallerin uzun vadede büyük bir yükseliş dalgasına girebileceği iddiaları ise dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında yeni rekorlar

Ons altın, ABD tüketici fiyatlarının düştüğünü gösteren verilerle 2 bin 400 dolar seviyesini geçti. 20 Mayıs’ta ons başına 2 bin 449 dolara çıkarak rekor kıran altın, teknik analizlere göre 2 bin 428 dolar seviyesini aştığında 2 bin 450 ve ardından 2 bin 475 dolar hedeflerine doğru ilerleyebilir.

Bağımsız analist ve FIPEST Raporu’nun yazarı David Brady, Kitco News’a yaptığı açıklamada, “Fiyatların 2 bin 700 ila 3 bin dolara gitmesini bekliyorum” dedi. Ancak Brady, 3 bin dolar seviyesinin büyük bir düzeltmeyi tetikleyebileceğini, uzun vadede ise altının ons başına 5 bin ve hatta potansiyel olarak 10 bin dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Brady, bu yükselişin, paraya olan güvenin kaybolması nedeniyle uzun süreli bir balonun başlangıcı olabileceğini belirtti.

ABD’den gelen verilerin etkisi

ABD’den gelen veriler, piyasalarda belirsizlik yaratırken altın fiyatlarını da etkiledi. ABD’nin 34 trilyon dolara ulaşan borcunun sürdürülemez olduğunu belirten Brady, altın ve gümüşün değer deposu olmaya devam ettiğini vurguladı.