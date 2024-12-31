Altın Alım Satımında Yeni Dönem Kimlik Zorunluluğu Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın alım satım işlemlerinde yasa dışı faaliyetleri önlemek için önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenlemeyle, 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik belgesi ibrazı zorunlu olacak. Bu adımın, kara para aklama ve vergi kaçakçılığını engellemede etkili olması bekleniyor.

Kuyumculara sıkı denetim ve ağır yaptırımlar

Düzenleme kapsamında, kimlik kontrolü yapılmadan gerçekleştirilen işlemlerde ağır yaptırımlar uygulanacak. Daha önce benzer düzenlemeler getirilmiş olsa da uygulamada eksiklikler yaşandığı belirtiliyor. Bu nedenle Maliye Bakanlığı, sektördeki denetim mekanizmasını güçlendirme kararı aldı.

Kayıt dışılığı azaltacak adım

Kimlik ibrazı zorunluluğu, kuyumculuk sektöründeki şeffaflığı artırmayı ve kayıt dışı işlemleri azaltmayı hedefliyor. Uygulamanın, sektör genelinde güvenilirliği artırarak yasa dışı faaliyetlere karşı caydırıcı bir etkisi olacağı ifade ediliyor.

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek bu düzenleme, kuyumculuk sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.