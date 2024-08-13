13 Ağustos 2024 Salı günü itibariyle altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bir miktar gerilerken, altının ons fiyatı da düne göre hafif bir düşüş yaşadı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel gelişmeleri sizler için derledik.

Güncel altın fiyatları

Serbest piyasada gram altın, saat 10:00 itibariyle 2.657,65 TL'den alınırken 2.657,99 TL'den satılıyor. Çeyrek altın ise 4.252,27 TL'den alınıp 4.345,85 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 17.330,25 TL'den alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2.464 dolar seviyesinden işlem görüyor. Düne göre değişim oranı ise yüzde -0.38. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle izlediği anlık gelişmeler arasında yer alıyor.

Altının aylık ve yıllık performansı

Ağustos ayının başından itibaren gram altın 59,67 TL artarak yüzde 2,30 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değeri olan 1.953,99 TL'ye göre ise gram altın 704 TL artarak yüzde 36,03 oranında değer kazandı. Son bir yılda ise gram altın 1.664,20 TL'den 2.657,99 TL'ye yükselerek yüzde 59,72 oranında bir değer artışı yaşadı.

Ons altının aylık ve yıllık performansı

Ons altın bu ayın başından itibaren 17,30 dolar artarak yüzde 0,71 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değeri olan 2.041,49 dolar ile karşılaştırıldığında ons altın 422,07 dolar artış gösterdi ve yüzde 20,67 değer kazandı. Son bir yılda ise ons altın 1.913,76 dolardan 2.463,56 dolara yükselerek yüzde 28,73 oranında değer artışı kaydetti.