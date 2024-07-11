Altının ons fiyatı, 2 bin 382 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise 2 bin 520 TL'den işlem görüyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve yarım altın kaç TL?

Güncel altın fiyatları

Gram Altın: Gram altın, 2 bin 520 TL'den işlem görüyor. Bu, ons altının küresel piyasalarda 2 bin 382 dolar seviyesinde işlem görmesiyle paralel bir artış gösteriyor​.

Çeyrek Altın: Çeyrek altın 4 bin 121 TL’den satılıyor. Yarım altın ise 8 bin 184 TL’den işlem​.

Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet altını 16 bin 436 TL’den işlem görüyor​.

Piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde

Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yılın sonuna doğru faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güven" olduğunu ancak enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden henüz emin olmadığını belirtti​​.