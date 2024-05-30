İşte 30 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek Altın: 3.990,00 TL Yarım Altın: 7.972,00 TL Gram Altın: 2.420,00 TL Tam Altın: 15.865,98 TL Cumhuriyet Altını: 15.896,00 TL Gremse Altın: 39.786,61 TL

Ons altın düşüşte

Ons altın, ABD'den gelecek çekirdek PCE verisi öncesi dolar endeksinin ve ABD tahvil faizlerinin yükselişiyle baskı altında kalarak üst üste ikinci gün değer kaybetti. 2322 dolara kadar gerileyen ons altın, gün içinde %0,24 düşüşle 2332 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın Dolar/TL ile dengeleniyor

Gram altın, ons altındaki düşüşe rağmen dolar/TL kurundaki yükselişle destek buluyor. Bu sayede gram altın, gün içinde %0,01 gibi sınırlı bir kayıpla 2420 liradan alıcı buldu.

Altın yatırımcıları ne yapmalı?

Altın piyasasındaki bu dalgalanma karşısında yatırımcılar dikkatli olmalı ve piyasayı yakından takip etmelidir. Uzmanlar, altın yatırımı yapacakların portföylerini çeşitlendirmeleri ve risk yönetimi stratejileri uygulamaları gerektiğini vurguluyor.