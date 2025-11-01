Küresel piyasalarda altın, ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki iyimser hava ve doların güçlenmesiyle değer kaybetti. Bank of America, Citi ve HSBC, altın fiyat tahminlerini revize ederek yatırımcılara güncel öngörülerini açıkladı.

Bank of America, 2025’in son çeyreği için altın fiyatını ons başına ortalama 3.800 dolar olarak öngörürken, 2026’da fiyatların 5 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti. Uzmanlar, ABD ekonomisindeki toparlanma ve doların güçlenmesinin altın talebini geçici olarak düşürdüğünü ifade ediyor.

Citi, altın tahminini ons başına 4 bin dolardan 3.800 dolara, gümüş tahminini 55 dolardan 42 dolara çekti. HSBC ise altının yıl sonuna kadar 3.700 – 4.050 dolar aralığında işlem görebileceğini açıkladı. Banka, 2026 sonunda altın fiyatının 3.800 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

StoneX servet yönetimi direktörü Michael Lytle, altındaki son hareketi “kazançların sindirildiği bir düzeltme süreci” olarak tanımladı. Altın, altı haftalık süreçte yüzde 25 yükseldikten sonra doğal bir geri çekilme yaşadı.

BlackRock, portföyünde altın ve bakıra yüksek pay vererek kazanç sağlamaya devam ediyor. Eylül 2025 itibarıyla altının fon içindeki payı yüzde 37,3, bakırın payı ise yüzde 20,6 olarak kaydedildi. Fon yöneticisi Evy Hambro, yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesinin sürdüğünü ve emtia piyasasının henüz tam anlamıyla keşfedilmediğini belirtti.