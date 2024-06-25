Bugün altın piyasalarında önemli gelişmeler yaşandı. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası tutumuna dair beklentiler ve enflasyon verileri öncesinde altın fiyatları, ons altının etkisiyle düşüş gösterdi. Ons altın, güne yüzde 0,18 düşüşle 2 bin 329 dolar civarında başladı.

Gram altın fiyatları Türk Lirası bazında 2 bin 461 TL civarında seyretti, çeyrek altın ise 4 bin 29 TL seviyesinde işlem gördü. Bu fiyatlar, hem ons altın hem de doların TL karşısındaki değerinin etkisiyle belirlendi.

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Piyasalar, ABD'de cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini yakından takip ediyor. ABD Merkez Bankası için önemli bir gösterge olan PCE verisinin beklentilerin altında gelmesi durumunda, Fed'in faiz indirimine eylül ayında başlayabileceği yönünde spekülasyonlar güçlenebilir. Yatırımcılar bu beklentiler doğrultusunda piyasalarda pozisyon alırken, politik gelişmelerin de altın fiyatları üzerinde etkili olabileceği göz önünde bulunduruluyor.

Seçim süreçleri başladı

ABD'deki başkanlık seçimleri ve Fransa'daki erken seçimlerin gündemde olması, yatırımcıların piyasalarda temkinli olmasına neden oluyor. Bu süreçte, altın fiyatlarının hareketliliği politik belirsizliklerden de etkilenebilirken, ekonomik verilerin de fiyatlamalarda belirleyici olacağı belirtiliyor.