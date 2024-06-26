Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine dair beklentiler ve önümüzdeki veri açıklamaları öncesi geriledi. Piyasalar, Fed'in faiz politikasında önemli bir gösterge olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin açıklanmasını bekliyor. Bu veri, Fed'in faiz indirimine ilişkin ipuçları sunabilecek nitelikte.

Son günlerde Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda dikkatli olunması gerektiği yönündeki açıklamaları piyasaları etkiledi. Kısa vadeli faiz indirimi beklentileri azaldı ve bu durum altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Altın piyasasında son durum

Altın piyasasında son durum şu şekilde; Spot piyasada ons başına altın fiyatları yüzde 0,4 gerileyerek 2 bin 310 dolar seviyesine geriledi. Gram altın ise bir önceki kapanışına göre değer kaybederek 2 bin 451 liradan işlem görmüşken, sabah saatlerinde 2 bin 454 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın ise bir önceki kapanışını 4 bin 8 lira seviyesinde tamamlamış ve bugün 4 bin 14 TL'den alıcı buldu.