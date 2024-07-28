Altın Fiyatları Haftanın Ikinci Gününde Hareketlendi

Kapalıçarşı’da altın fiyatları, FED’in faiz indirimine ilişkin beklentilerle dalgalanıyor. Faiz indirimi beklentileri, kuyumcu ve serbest piyasa altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor.

Güncel altın fiyatları:

Gram Altın Alış: 2.528,01 TL

Gram Altın Satış: 2.528,50 TL

Çeyrek Altın Alış: 4.147,00 TL

Çeyrek Altın Satış: 4.216,00 TL

Cumhuriyet Altını Alış: 16.613,00 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 16.796,00 TL

Yarım Altın Alış: 8.319,00 TL

Yarım Altın Satış: 8.424,00 TL

22 Ayar Bilezik Gramı Alış: 2.329,12 TL

22 Ayar Bilezik Gramı Satış: 2.353,10 TL

22 Ayar Altın TL/Gr Alış: 2.327,42 TL

22 Ayar Altın TL/Gr Satış: 2.463,15 TL

Ata Altın Alış: 16.940,66 TL

Ata Altın Satış: 17.373,08 TL

Gram Altın Bugün Ne Kadar? Gram altın alış fiyatı 2.528,01 TL, satış fiyatı ise 2.528,50 TL olarak belirlenmiş durumda. Çeyrek altın ise 4.216,00 TL’den satılıyor.

Altın fiyatları yükselir mi düşer mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının kritik destek seviyelerine geldiğini belirtti. "Altın eşikte, gümüş beşikte" diyen Memiş, ons altında 2.380 doların güçlü bir destek seviyesi olduğunu, bu seviyenin aşağı kırılması durumunda 2.320 dolara kadar düşüş olabileceğini ifade etti. Gümüş için ise 28,80 doların güçlü bir destek seviyesi olduğunu belirtti.

Altın yatırımında nelere dikkat edilmeli?

Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.

Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.

Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.

İslam Memiş’in gelecekteki fiyat beklentileri

Gram Altın: Temmuz ayında rekor bekleniyor, yıl sonunda 2700-2900 TL seviyelerinde olması öngörülüyor.

Çeyrek Altın: 5.000 TL

Yarım Altın: 10.000 TL

Tam Altın: 20.000 TL

Cumhuriyet Altını: 20.500 TL

Bilezik: 2.870 TL

Memiş, yatırımcıların altın alım-satım kararlarını piyasalardaki gelişmelere göre dikkatle değerlendirmelerini öneriyor.