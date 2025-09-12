Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

Bunlar da ilginizi çekebilir

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

ABD’de işgücü piyasasına ilişkin zayıflama sinyalleri, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını destekliyor. Yatırımcıların gözü ise önümüzdeki hafta açıklanacak faiz kararına çevrildi.

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni günde de yükselişini sürdürerek üst üste dördüncü haftalık kazancına ilerliyor. Ons altın 3.652 dolar seviyesinde işlem görürken, iç piyasada gram altın 4.860 TL, çeyrek altın 8.106 TL’den satılıyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.