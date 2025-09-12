Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni günde de yükselişini sürdürerek üst üste dördüncü haftalık kazancına ilerliyor. Ons altın 3.652 dolar seviyesinde işlem görürken, iç piyasada gram altın 4.860 TL, çeyrek altın 8.106 TL’den satılıyor.
Küresel piyasalarda altın yükselişte
ABD’de işgücü piyasasına ilişkin zayıflama sinyalleri, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını destekliyor. Yatırımcıların gözü ise önümüzdeki hafta açıklanacak faiz kararına çevrildi.
Güncel altın fiyatları
Ons altın: 3.652 dolar
Gram altın: 4.860 TL
Çeyrek altın: 8.106 TL
Cumhuriyet altını: 32.268 TL
Haftalık görünüm
Altın, küresel piyasalarda üst üste dördüncü haftalık kazancına doğru ilerliyor. Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının yön belirleyici olacağını belirtiyor.