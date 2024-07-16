ABD enflasyon verilerinin ardından Fed yetkililerinden faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını yukarı çekti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması da altın fiyatlarını destekledi. Gram altın yeni güne rekorla başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve yarım altın kaç TL? Gram altın ne kadar oldu?

Enflasyon ve faiz beklentileri

ABD'de enflasyon verilerindeki düşüş, yatırımcıların Fed yetkililerinden faiz indirimi beklentilerini artırdı. Bu beklentiler, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması da altın fiyatlarını etkiledi.

Ons altın fiyatları

Ons altın güne 2 bin 422 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 420 dolar, en yüksek 2 bin 431 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar ons altın 2 bin 426 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın fiyatları

Gram altın güne 2 bin 568 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 565 lira, en yüksek 2 bin 582 lira seviyeleri görüldü. Şu sıralar gram altın 2 bin 577 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve yarım altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları da gram altındaki yükselişle paralel olarak artış gösterdi. Güncel çeyrek altın fiyatı 4 bin 200 TL seviyesinde işlem görürken, yarım altın fiyatı 8 bin 400 TL civarında seyrediyor.

Altın fiyatları tablosu

Altın Türü Fiyat (TL) Gram Altın 2.577 TL Çeyrek Altın 4.200 TL Yarım Altın 8.400 TL Ons Altın 2.426 USD