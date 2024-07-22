Güne 2.559 TL'den başlayan gram altın, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Gün içinde fiyat hareketlerini yakından takip etmek önemli.

Alış: 2.559,52 TL
Satış: 2.559,95 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri. 22 Temmuz itibarıyla çeyrek altın fiyatları şöyle:

Alış: 4.092,90 TL
Satış: 4.183,08 TL

Ons altın fiyatı

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 2.406 dolardan işlem görüyor. Bu fiyat, altının genel trendini belirlemede önemli bir gösterge.

Alış: 2.406,44 USD
Satış: 2.406,79 USD

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını, yüksek değeri ile dikkat çekerken, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Dolar ve Euro bugüne nasıl başladı? 22 Temmuz güncel döviz fiyatları ne kadar? Dolar ve Euro bugüne nasıl başladı? 22 Temmuz güncel döviz fiyatları ne kadar?

Alış: 16.372,23 TL
Satış: 16.681,02 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın, hem yatırım hem de hediye amaçlı olarak sıkça tercih ediliyor.

Alış: 8.160,53 TL
Satış: 8.366,09 TL

Ata altın fiyatı

Ata altını, özellikle büyük yatırımlar için tercih edilen bir diğer altın türü. Güncel fiyatları şu şekilde:

Alış: 17.108,61 TL
Satış: 17.535,41 TL

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Daha düşük ayarda altın takı tercih edenler için 14 ayar bilezik fiyatları:

Alış: 1.398,12 TL
Satış: 1.827,96 TL

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Daha yüksek saflıkta altın tercih edenler için 22 ayar bilezik fiyatları da önemli bir gösterge.

Alış: 2.367,44 TL
Satış: 2.496,64 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ