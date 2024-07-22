Güne 2.559 TL'den başlayan gram altın, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Gün içinde fiyat hareketlerini yakından takip etmek önemli.
Alış: 2.559,52 TL
Satış: 2.559,95 TL
Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri. 22 Temmuz itibarıyla çeyrek altın fiyatları şöyle:
Alış: 4.092,90 TL
Satış: 4.183,08 TL
Ons altın fiyatı
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 2.406 dolardan işlem görüyor. Bu fiyat, altının genel trendini belirlemede önemli bir gösterge.
Alış: 2.406,44 USD
Satış: 2.406,79 USD
Cumhuriyet altını fiyatı
Cumhuriyet altını, yüksek değeri ile dikkat çekerken, yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Alış: 16.372,23 TL
Satış: 16.681,02 TL
Yarım altın fiyatı
Yarım altın, hem yatırım hem de hediye amaçlı olarak sıkça tercih ediliyor.
Alış: 8.160,53 TL
Satış: 8.366,09 TL
Ata altın fiyatı
Ata altını, özellikle büyük yatırımlar için tercih edilen bir diğer altın türü. Güncel fiyatları şu şekilde:
Alış: 17.108,61 TL
Satış: 17.535,41 TL
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Daha düşük ayarda altın takı tercih edenler için 14 ayar bilezik fiyatları:
Alış: 1.398,12 TL
Satış: 1.827,96 TL
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Daha yüksek saflıkta altın tercih edenler için 22 ayar bilezik fiyatları da önemli bir gösterge.
Alış: 2.367,44 TL
Satış: 2.496,64 TL