Güne 2.559 TL'den başlayan gram altın, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Gün içinde fiyat hareketlerini yakından takip etmek önemli.

Alış: 2.559,52 TL

Satış: 2.559,95 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri. 22 Temmuz itibarıyla çeyrek altın fiyatları şöyle:

Alış: 4.092,90 TL

Satış: 4.183,08 TL

Ons altın fiyatı

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 2.406 dolardan işlem görüyor. Bu fiyat, altının genel trendini belirlemede önemli bir gösterge.

Alış: 2.406,44 USD

Satış: 2.406,79 USD

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını, yüksek değeri ile dikkat çekerken, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Alış: 16.372,23 TL

Satış: 16.681,02 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın, hem yatırım hem de hediye amaçlı olarak sıkça tercih ediliyor.

Alış: 8.160,53 TL

Satış: 8.366,09 TL

Ata altın fiyatı

Ata altını, özellikle büyük yatırımlar için tercih edilen bir diğer altın türü. Güncel fiyatları şu şekilde:

Alış: 17.108,61 TL

Satış: 17.535,41 TL

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Daha düşük ayarda altın takı tercih edenler için 14 ayar bilezik fiyatları:

Alış: 1.398,12 TL

Satış: 1.827,96 TL

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Daha yüksek saflıkta altın tercih edenler için 22 ayar bilezik fiyatları da önemli bir gösterge.

Alış: 2.367,44 TL

Satış: 2.496,64 TL