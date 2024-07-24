Altın piyasaları 24 Temmuz'da hareketli bir gün geçirdi. Gram altın güne 2.550 TL seviyesinden başlarken, ons altın 2.414 dolar seviyesinde işlem gördü. Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları, iç ve dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor.

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Gram altın 24 Temmuz sabahı itibarıyla 2.550 TL'yi aşarak yatırımcıların dikkatini çekti. Çeyrek altın ise 4.170 TL'den işlem görerek rekor seviyelere yaklaştı. Yarım altın 8.342 TL'den, Cumhuriyet altını ise 16.631 TL'den alıcı buldu.

Ons altın ve diğer fiyatlar

Ons altın 2.414 dolar seviyesinde seyrederken, yatırımcılar küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ata altın 17.479 TL'den, 14 ayar bilezik gramı 1.823 TL'den, 22 ayar bilezik gramı ise 2.489 TL'den işlem gördü.

Piyasalardaki etkenler

Altın fiyatlarındaki yükselişin ardında, küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler yer alıyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yönelirken, bu durum fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Uzman görüşleri

Ekonomi uzmanları, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de yükseliş eğilimini sürdürebileceğini belirtiyor. Ancak, piyasalardaki dalgalanmaların devam edebileceği konusunda da uyarıyorlar. Yatırımcıların dikkatli olması ve portföylerini çeşitlendirmesi öneriliyor.