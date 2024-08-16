Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Ons altın, günün ilk işlemlerinde 2.456 dolar seviyesinde sabit kalırken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları da ons altının performansına paralel olarak şekilleniyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecek hafta yapacağı konuşmayı dikkatle izliyor. Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması beklenirken, 50 baz puan ihtimali de masada duruyor.

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları

16 Ağustos 2024 itibarıyla gram altın 2.662 TL seviyesinde alıcı bulurken, çeyrek altın ise 4.354 TL bandında işlem görüyor. Cumhuriyet altını 18.020 TL, Reşat altını ise 18.565 TL seviyelerinde.

ABD faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını etkiliyor

Altın piyasaları, ABD'de faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor. Geçen hafta açıklanan ekonomik veriler, ABD ekonomisinde resesyon endişelerini azaltarak piyasalarda bir rahatlama yarattı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının istikrarlı seyrini korumasını sağladı.

Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık bir indirime gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık bir indirimin de ihtimaller arasında olduğu belirtiliyor. Ancak, piyasalar bu olasılığı artık yalnızca yüzde 25 olarak değerlendiriyor; bu oran geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlanıyordu.