Altın, hem yatırımcılar hem de birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altın, güvenli bir liman olarak tercih ediliyor. 20 Ağustos 2024 Salı gününe ilişkin güncel altın fiyatları şu şekilde:

Satış: 2.717,43 TL

Çeyrek Altın:

Satış: 4.513,00 TL

Yarım Altın:

Satış: 9.018,00 TL

Tam Altın:

Satış: 17.890,08 TL

Cumhuriyet Altını:

Satış: 17.984,00 TL

Gremse Altını:

Satış: 44.862,39 TL

Ons Altın:

Satış: 2.502,22 Dolar

Altın fiyatları, global ekonomik gelişmeler ve Türkiye iç piyasasındaki döviz hareketleriyle birlikte anlık olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımcıların, güncel altın fiyatlarını yakından takip etmeleri, bilinçli ve doğru kararlar almalarına yardımcı olacaktır.