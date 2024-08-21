21 Ağustos 2024 Çarşamba sabahı gram altın 2.743,01 TL’den işlem görmeye başladı. Altının ons fiyatı ise 2.514 dolar seviyesinde. Günlük fiyat değişimlerinin yanı sıra, gram altın ve ons altının aylık ve yıllık performansları merak ediliyor.
İşte güncel altın fiyatları ve detaylı analizler.
Güncel altın fiyatları
21 Ağustos 2024 saat 10:00 itibariyle altın piyasasında şu anki fiyatlar:
Altın/Ons: 2.514,08 dolar (%-0.01)
Gram Altın: Alış 2.742,50 TL, Satış 2.743,01 TL (%0.22 artış)
Çeyrek Altın: Alış 4.388,00 TL, Satış 4.484,82 TL
Cumhuriyet Altını: 17.884,42 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ