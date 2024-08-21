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Avrupa borsaları yeni güne karışık bir seyirle başladı

Avrupa borsaları yeni güne karışık bir seyirle başladı

21 Ağustos 2024 saat 10:00 itibariyle altın piyasasında şu anki fiyatlar:

İşte güncel altın fiyatları ve detaylı analizler.

21 Ağustos 2024 Çarşamba sabahı gram altın 2.743,01 TL’den işlem görmeye başladı. Altın ın ons fiyatı ise 2.514 dolar seviyesinde. Günlük fiyat değişimlerinin yanı sıra, gram altın ve ons altının aylık ve yıllık performansları merak ediliyor.

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