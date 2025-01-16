Jeopolitik risklerin etkisiyle küresel piyasalarda hareketlilik devam ederken, altın fiyatları tarihi zirveye tırmandı. İstanbul Borsa endeksi de 10 bin puan hedefiyle yükselişe geçti.

Altın fiyatları tarihi zirveye tırmandı

Orta Doğu'daki gelişmelerin ve küresel belirsizliklerin etkisiyle gram altın, gün içerisinde 3082 TL ile rekor kırdı. Akşam kapanışında ise gram altın 3.100 TL'ye yakın bir seviyeye ulaşarak ikinci bir rekor kırdı. Ons altındaki yükselişle birlikte 2700 dolara yaklaşan altın, yatırımcıları yeni rekorlar konusunda umutlandırıyor.

Serbest piyasada, gram altın fiyatı 3.110 TL'ye kadar yükseldi. Bu tarihi zirveler, özellikle altın yatırımcıları için büyük bir kazanç anlamına gelirken, jeopolitik riskler ve belirsizlikler altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında öne çıkıyor.

Dolar/TL ve Euro yatay seyrediyor

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 35,46 TL'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 35,48 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ancak gün sonunda Dolar/TL, 35.43 TL seviyesine gerileyerek yatay seyir izledi. Euro ise 38 TL seviyelerindeki tarihi rekorun ardından, gün içinde 36.58 TL civarında işlem gördü ve kapanışta 36.60 TL seviyesinden işlem görerek yatay seyrini sürdürdü.

Borsa İstanbul 10 bin puan hedefinde

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, geçtiğimiz hafta %3,5 değer kaybı yaşamasının ardından 9 bin puan sınırından geri döndü. Bugün, Gazze’deki ateşkes umutlarıyla birlikte, BİST100 endeksi 9.878,75 puana kadar yükseldi ve günü %1,30 değer kazancı ile 9.866,73 puandan tamamladı. Bu gelişme, Borsa İstanbul'un yeniden 10 bin puan hedefini işaret ediyor. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise yüzde 1,05 değer kazanırken, sektörler arasında en çok kazandıran madencilik sektörü oldu.

Bitcoin 100 bin doların altında seyrediyor

Kripto paralarda ise hareketlilik devam ediyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına günler kala Bitcoin, 100 bin doların altında seyrini sürdürüyor. Dün 100 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, bugün 97.335 dolara gerileyerek dalgalı seyrini sürdürüyor.