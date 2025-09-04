ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimi yapacağı beklentisi altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Anlık verilere göre ons altın 3.527 dolardan işlem görürken, gram altın 4.677 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını da bu yükselişten payını aldı.

Altın fiyatları tarihi seviyelere ulaştı

Küresel piyasalarda ons altın 3.527 dolardan işlem görürken, dün 3.578 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcıların gözü Fed’in eylül toplantısında alınacak karara çevrildi.

Güncel altın fiyatları

Gram altın : Alış 4.677 TL – Satış 4.677,52 TL

Çeyrek altın : Alış 7.625 TL – Satış 7.698 TL

Yarım altın : Alış 15.250 TL – Satış 15.395 TL

22 ayar bilezik : Alış 4.266,20 TL – Satış 4.294,34 TL

Ata altın: Alış 31.178,78 TL – Satış 31.956,39 TL

Goldman Sachs’tan 5 bin dolar tahmini

ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs, altının ons fiyatının önümüzdeki dönemde 5 bin doları görebileceğini öngördü. Bu tahmin, piyasaların yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Yatırımcılar için kritik dönemeç

Uzmanlar, Fed’in faiz indirimi kararı alması halinde altının yükselişinin hızlanabileceğini belirtiyor. Ancak küresel enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmelerin de fiyatlar üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.