Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesini koruyor. Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle birlikte ons altın yeni güne tarihi bir rekorla başladı. 4.242 dolara kadar yükselen ons fiyatı, yatırımcının altına ilgisini artırırken, yurt içinde gram altın da 6.000 TL eşiğine dayandı.

Ons altın güne 4.208 dolardan başladıktan sonra gün içinde 4.199 dolar seviyesine kadar geriledi. Ardından yeniden yükselişe geçen değerli metal, 4.242 dolarla yeni zirvesine ulaştı.

Yurtiçinde gram altın 5.662 TL seviyesinden açıldı. Gün içinde 5.707 TL’ye kadar tırmanan gram fiyatı, şu dakikalarda 5.696 TL civarında işlem görüyor. Kapalıçarşı piyasasında ise fiziki gram altın satışının 5.930 TL’ye kadar yükseldiği bildirildi. Böylece altın, psikolojik 6.000 TL barajına bir adım daha yaklaştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD-Çin arasındaki jeopolitik tansiyonun artmasının, altına olan talebi canlı tuttuğunu belirtiyor. Faizlerin düşmesiyle birlikte getirisi olmayan varlıklar olan değerli metallere olan ilgi artıyor.

Avustralyalı ANZ Bank, yayımladığı değerli metaller raporunda altın fiyatlarına ilişkin dikkat çekici bir tahminde bulundu. Rapora göre, ons altının 2025 sonunda kısa süreli bir düzeltme yaşayacağı, ancak 2026 Haziran ayında yeniden yükselişe geçerek 4.600 dolar seviyesine kadar çıkacağı öngörülüyor.

Banka, gümüş fiyatlarının da aynı dönemde güçlü bir ralli yaparak ons başına 57,50 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.